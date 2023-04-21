韓國選秀節目《BOYS PLANET》從開播後話題不斷，昨（20日）在總決賽直播中，公布9人出道名單，第1名至第9名為章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW 、RICKY、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄、韓維辰，將組成限定男團「ZB1（Zero Base One）」出道。不過，卻爆出排名造假，更有大陸網友開分身投票畫面流出，造成議論紛紛。

最夯選秀節目《BOYS PLANET》在昨日總決賽結束後，成團名單揭曉，幾家歡喜幾家愁，第1名由大陸練習生章昊驚喜搶下，第2名至第9名分別是成韓彬、SEOK MATTHEW 、RICKY、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄、韓維辰，由7名韓國練習生、2名大陸練習生和1名加拿大練習生組成限定團「ZB1」。

有網友挖出有大陸人開分身程式投票的畫面。（圖／摘自《批踢踢實業坊》韓星板）

在總決賽之前《BOYS PLANET》就爆出造假，揪出《Produce 101》4季全造假的「PRODUCE真相查明委員會」蒐證，發聲要徹查嚴正應對；沒想到「PRODUCE真相查明委員會」今（21日）又跳出來指控排名發表不實，他們指控在排名發表上，令人疑惑的排名分數、沒有公開透明的數據指標、不正當投票疑惑和子公司參賽者有特別待遇等，要求《BOYS PLANET》製作單位盡快回應。

而網路論壇《批踢踢實業坊》韓星板昨日也引起網友論戰，許多人對《BOYS PLANET》排名發表抱持疑慮，其中大陸人章昊驚喜擊敗從節目開播後都是第一名的成韓彬，更是造成網友論戰，還有人挖出疑似是章昊粉絲的大陸網友開分身程式投票，只求幫章昊成功出道；但有不少粉絲駁斥，指出官方曾澄清，不會認可用分身程式的投票。