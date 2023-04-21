此次共有15名新進書記者、執行員參與訓練。（士林分署提供）

法務部行政執行署士林分署，日前舉辦新進書記官及執行員專業訓練，首次採用VR實境影片，讓參與者戴上頭盔式主機，體驗現場查封的過程影片，與會的新人都表示身臨其境，可以更快了解未來的工作和程序。

士林分署表示，10日至21日辦理為期2周，總數15人的新進人員專業訓練，他們通過激烈的國家考試篩選後，再經過密集實務訓練4個月、專業訓練2週的考驗合格，才能正式代表國家行使公權力，辦理公法上金錢給付義務案件。

此次訓練，士林分署首次將VR技術，運用在動產與不動產現場查封課程中，委由資深同仁親自擔綱，演練拍攝VR影片，將現場查封過程完整呈現，學員戴上VR主機，瞬間置身在執行現場，與學長們一起參與查封過程，參與的學員都表示獲益良多，有助他們更快進入狀況。

士林分署表，專業訓練課程於21日圓滿完成，署長林慶宗在結訓典禮致詞時表示，士林分署承辦同仁用心規劃課程，更運用虛擬實境 讓學員身歷其境，體驗查封程序，相信每位受訓人員都是收穫滿滿，期許受訓成績合格者，日後投入各分署第一線戰場，都能成為國家各項稅、費及罰鍰徵起的新戰力。