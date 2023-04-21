台灣腸病毒疫情再度升溫，家中有幼童更是要注意。不過中醫師表示，腸病毒的重症高風險群除了0至5歲兒童外，有氣喘病史、曾發生喘鳴、肥胖者也都是重症高風險群，必須留意腸病毒重症前兆病徵，例如持續嘔吐、肢體無力或麻痺等。

六福堂中醫診所在臉書粉專指出，腸病毒其實是多種病毒的總稱，其中包含71型、D68型、克沙奇A6型等，主要在腸道繁殖，傳染力強，能藉由多種方式感染人體，從嬰幼兒到成人都有感染可能性，只是症狀多為輕微，容易被誤以為是一般感冒，不過當身體免疫力低下時，就可能發展成重症，引發併發症。

中醫師指出，感染腸病毒後，一般在2至10天出現病徵，例如腸胃不適、噁心想吐、反覆發燒、嘴巴潰瘍、喉嚨痛、手腳長紅疹和水泡，或是出現手足口症，症狀除了有發燒外，口腔內起水泡，或是手腳掌、手指及腳趾起水泡或潰瘍，另外還有疱疹性咽峽炎，主要症狀是突發性高燒、口腔和咽喉分界處起水泡或潰瘍、咽喉疼痛、嘔吐、食慾差。

中醫師強調，重症高風險群包括0至5歲幼童、有氣喘病史者、會發生喘鳴（呼吸伴隨喘促、粗息聲）、肥胖。重症前兆病徵有無故驚嚇，或突然間全身肌肉收縮，通常在睡眠時出現、肢體無力或麻痺、嗜睡意識不清、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快。建議民眾要確實洗手，飲食上少吃炸、烤、辣等食物、多喝水作息健康，另外就是少到人密集的地方。