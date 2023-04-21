后豐大橋引道銜接堤南路審查會21日舉行，立委楊瓊瓔等人均出席關心。（楊瓊瓔服務處提供／陳淑娥台中傳真）

后豐大橋交通不堪負荷，地方盼能增設引道銜接堤南路，圖為示意照片。（楊瓊瓔服務處提供／陳淑娥台中傳真）

中科后里園區及豐洲科技園區發展迅速，后豐大橋交通不堪負荷，地方盼能增設引道銜接堤南路，歷經立委楊瓊瓔等多年奔走，公路總局提出3方案，21日舉辦第二次審查會議確定引橋銜接方案，預計投入8390萬元，工期11個月，完工後有助於紓解交通。

「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路評估報告」第二次審查會議今舉行，包括立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、陳本添及經濟部水利署第三河川局、台中市交通局、建設局、都發局、神岡區公所均出席，豐洲科技工業園區廠商協進會及多位廠商均到場關心。

立委楊瓊瓔表示，中科后里園區及豐洲科技園區發展迅速，員工通勤及大型重車往來，造成后豐大橋負荷，尤其豐洲二期正開發中，未來將有更多廠商進駐。市議員陳本添、羅永珍表示，中科進駐后里後車流變大，后豐大橋增設引道銜接堤南路，有助紓解交通堵塞。

公路總局第二區養護工程處提出引道路堤、引橋、下游闢建橋梁等三方案，所需經費分別為6367萬元、8390萬元及4.7億元，其中「引道路堤」建造費用最低，工期最短，但需徵收或協議價購私有土地；「引橋」則無私有土地問題，但建造物位於水道治理計畫線內；而「下游闢建橋梁」建造費用最高，工期也最長。

由於「引橋」方案用地均為公有地，且引橋彎道經修正後，符合聯結車及大客車行駛，獲多位審查委員共識；審查委員也提醒，施工期間務必維持原有后豐大橋交通量能，使工程對當地影響減到最低。

楊瓊瓔指出，后豐大橋增設引道銜接堤南路，有助解決交通問題，未來完工通車後，將使園區廠商人員或貨物進出更為快捷、快速，並可紓解周邊道路交通負荷，提升鄰近地區繁榮及往來便利性。