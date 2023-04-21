五連霸的無黨籍彰化縣議員林茂明，因涉嫌賄選，遭彰化檢方提出當選無效之訴，彰化地院今天下午判決林茂明當選無效成立，林茂明成為彰化縣第20屆議員中，首位遭判當選無效的議員。

林茂明接受媒體電訪時表示，依法他可以提出上訴，因此將等收到法院判決書，再和律師討論後，決定下一步應該要怎麼做。

依《公職人員選舉罷免法》規定，林茂明提出上訴後，若二審當選無效也成立，林茂明將失去彰化第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）議員資格，屆時將由落選頭前時代力量議員吳韋達遞補。

判決指出，被告林茂明（64歲）為彰化縣議員第一選區候選人，為尋求連任，選前透過吳男、陳男等樁腳，以每票5百元向多位選民行賄，選前一週，吳、陳2人於選前遭檢警逮捕，並查獲4000元賄款，兩人也遭法院羈押禁見，而選舉結果林茂明仍以6691票當選。

檢警調查，被告林茂明先後交付現金5萬元、13萬元給吳、陳二人，要求以1票5百元向芬園鄉選民買票，前後買票行為有14 次，交付賄賂買票金額共計5萬2000元。