南韓啦啦隊女神李多慧不僅長相甜美、身材火辣，還會跳超性感的電臀舞，被稱為「勝利妖精」，14日她在樂天桃猿主場初登場，掀起一股李多慧旋風，有球迷看完球賽後，在PTT表特版以「李多慧真的很會」為題發文，並點出贏過本土啦啦隊員的關鍵，掀起一片熱議。

最近鄉民貼出在球場拍到的李多慧美照跟應援影片，只見李多慧身穿白色運動上衣跟黑色緊身裙，露出一截小蠻腰以及一雙大長腿，看起來比例相當好，還會做出各種超萌表情跟手勢，讓原PO被電到直呼：「真的很會，舞台表演完全不同等級，還很會到處找鏡頭，好拍。」

貼文一出，立刻吸引大批網友附和，「嘟嘴可愛到爆推」、「舞技好，表情豐富，個人魅力十足」、「會扭的腰無敵，韓國的到位訓練還是值得學習啦～」、「跳舞的氣場真強，不自覺的會被吸引」、「她是耐看保值型，舞技表情加持後已經到頂，少數能由綜合技能加分到臉的」、「直接硬實力打爆濃妝繡花手阿姨。」

事實上，自樂天桃猿宣布李多慧加盟消息後，話題從未間斷，但她來台應援第一個月，球隊竟吞下三連敗，對此，李多慧也展開高EQ回應：「棒球這項運動本來就無法預測，在初登場應援就很希望球隊能獲勝，但現在只是剛開始，還有很多場比賽，我會跟球迷一起努力應援，為了配上勝利妖精的名號，我會繼續努力。」