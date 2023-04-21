印有江南大叔以及歌詞「我爸剛弄死他」毒品咖啡包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

印有大力水手吃菠菜的毒品咖啡包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子騎車逃逸，但誤入私人停車場栽了。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄34歲林姓男子昨日凌晨與35歲曾姓女友人並排騎車聊天，行跡可疑遭到員警盤查，在盤查期間，林男突然騎車逃逸，但僅騎數十公尺就因誤入私人停車場，遭到柵欄「攔停」，隨後被員警追上逮捕。員警在林男機車內搜出23包「江南大叔」以及「大力水手」圖案毒品咖啡包，並發現林男是橋頭地檢署發布毒品通緝犯，訊後依毒品罪嫌移送高雄地檢署，另解送歸案。

昨日凌晨1時許，三民一分局長明街派出所員警巡邏行經三民區河北一路、林森一路口時，發現前方林男、曾女並排騎車聊天，後來林男見到員警時，神色緊張吩咐曾女一同停在路邊在聊，員警見狀起疑，於是上前盤查。

員警在盤查曾女時，林男臉色凝重並交付證件後直往一旁閃避，趁員警不注意時偷偷發動機車，往一旁巷子逃逸，隨後員警在後方直追，林男見一旁有路口，於是鑽了進去。

不料路口卻是私人停車場的入口，林男才剛騎進去，就被入口處的柵欄擋住去入，林男趕緊用手想將柵欄撥開，被後方追上的員警壓制，林男見逃不成，只好坦承自己被通緝，頻頻哀求員警「給我一個機會」、「刑期很久」，還稱「有小孩要養」企圖打親情牌。

但員警隨後搜出林男機車內23包印有江南大叔以及成名曲歌詞「我爸剛弄死他!」字樣，及「大力水手吃波菜」圖案毒品咖啡包，並查出林男因3月30日入監執行未報到，遭橋頭地檢署發布通緝。全案訊後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦，另併予解送歸案。

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