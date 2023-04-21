根據一份美國情報機構洩露的文件顯示，中國大陸正在開發複雜的網路武器，用來「奪取控制」敵方衛星，使其在戰爭期間無法用於數據傳輸或監視。美國評估認為，中國發展「阻斷、利用或劫持」敵方衛星的能力是其掌控資訊作戰領域的核心目標之一，北京認為這是關鍵的「作戰領域」。

據英國《財經時報》（Financial Times）21日報導，這份標有中央情報局標誌的文件於今年發布，並且此前尚未有報導。據稱，這份文件是由一名21歲的美國空軍國民警衛隊員工洩露的數十份美國情報機構文件其中的一部分，是美國情報機構十年來最重要的洩密事件之一。

報導稱，這種網路攻擊能力的威力遠超過俄羅斯在烏克蘭部署的任何技術，俄軍的電戰部隊試圖利用Tirada-2卡車上的干擾系統，在低軌道SpaceX的星鏈衛星（Starlink）和地面終端之間播放類似頻率的信號，以淹沒其信號。

中國大陸的眼光放得更大，網路攻擊旨在模擬敵方衛星從其操作者接收的信號，誘使它們在關鍵時刻被「完全接管」或「失靈」。這份美國機密文件說，這種網路攻擊能力將使中國大陸能夠「奪取衛星的控制權，使其無法支援通信、武器或情報、監視和偵察系統」。美國從未透露是否具有相似的能力。

台灣注意到烏克蘭軍隊對衛星通訊的重要性，正在尋求建立可以抵擋中國攻擊的通訊基礎建設。據《金融時報》1月份報導，台灣正在吸引投資者建立自己的衛星提供商，同時在台灣約700個地點實驗衛星接收器，以確保在戰爭或災害發生時的網路頻寬。

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衛星通訊在戰爭中變得至關重要，俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭之前，一次網路攻擊成功地使來自電訊公司Viasat的數千個烏克蘭軍用路由器無法使用。當時，一名烏克蘭官員形容這次攻擊是「災難性的」。此次攻擊也影響了波蘭、義大利和德國的數千個Viasat客戶，其中數百座風力發電機受到影響。儘管針對Viasat的駭客攻擊十分精密，但仍涉及侵入該公司的電腦系統，然後發送指令出去使其失效。

而根據洩露的評估報告，中國大陸的目標要進階得多。專家指出，中國大陸將力圖削弱衛星之間的通訊能力，衛星通常以相互連接的集群運行，以便互相傳送信號和命令，或傳回影像和攔截的電子數據。

美國軍方官員警告稱，中國在發展軍事太空技術方面已取得重大進展，包括衛星通訊技術。美國太空軍司令薩茲曼（B. Chance Saltzman）將軍上個月才告訴美國國會，北京正在積極發展反太空能力，目光放在2045年成為地球大氣層之外最重要的大國。

他說：「中國繼續積極投資於旨在破壞、削弱和摧毀我們太空能力的技術。」薩茲曼還表示，中國軍方已經部署了347顆衛星，其中包括過去6個月發射的35顆衛星，旨在監視、跟蹤、定位和攻擊未來可能與美國發生衝突的軍隊力量。