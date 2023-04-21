行政院核定50億元預算，推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，花蓮縣有國風國中、吉安國中、光華國小等3校由公所提出申請，合計經費6358萬元，縣府正進行初審中，完成後就提送內政部申請經費補助。

縣府建設處指出，花蓮縣原先由教育處彙整縣內各學校提出校園周邊環境改善需求共有53所學校，盤點後，很多是屬於例行性道路養護事項，或是小規模標誌、標線、號誌改善，尚無法結合周邊道路或人行道成為一整合型提案，由縣府及各公所以年度養護開口契約處理即能解決。

目前已完成整合的提案計畫有，花蓮市國風國中周邊通學環境改善計畫（4000萬元)、吉安鄉吉安國中周邊通學環境改善計畫(1000萬元)及吉安鄉光華國小周邊通學環境改善計畫(1358萬元)等3案，合計6358萬元，由縣府建設處初審完成後即向內政部營建署提案申請。

除目前已提出申請3案外，縣府近期將再召開跨單位的協調會議，以協助各公所有效整合需求並提出計畫，持續將整合完成的提案送中央爭取經費補助。

建設處指出，學童就學安全及優化通學環境是施政重點，近2年陸續完成北濱、鑄強、明義、化仁、海星國小、花蓮高中、花蓮女中等學校周邊通學環境改善，還有改善國小周邊交通設施22處，持續推動通學環境優化工作。