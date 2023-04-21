中市人妻怒告老公林男與按摩小姐黃女外遇求償，不但兒子曾目睹兩人赤裸緊抱；夫妻無性生活，但林出門，壯陽藥量都變少。黃女公然到兒子臉書大嗆：「我跟你爸爸在一起了，他愛我」，「他開店給我做」，還邀兒子到店按摩，「有漂亮越南妹」；黃女以林照片發文「我最愛的男人」大曬恩愛。林、黃兩人否認性交，法官判賠40萬元，可上訴。

人妻說，夫妻已結婚30年，育有3名子女，林男自去年2月起頻繁去按摩，她4月間接到不明人士電話通報他在某按摩店，兒子與友人衝進房內，竟目睹老爸與黃女赤裸緊抱。人妻抱怨，夫妻兩已無性生活，但老公房內竟有威爾鋼等壯陽藥，每次出門，藥都會減少。

此外，黃女公開宣示「主權」，去年7月間到兒子臉書公開留言嗆：「我跟你爸在一起了，怎樣，你爸不愛你媽了，他愛我」，「還開店給我做，你能對我怎樣」，她還公開店址，邀他到店按摩，「如果不喜歡阿姨，店裡還有漂亮越南妹妹」。

人妻指控，黃女還在臉書張貼出林男照片，發表貼文「我最愛的男人」，標記「覺得戀愛ing」，並將感情狀態欄更新為「穩定交往中」。

人妻說，她向老公質問，他下跪坦承外遇，並出資給黃女開按摩館。

林男及黃女否認有逾矩行為，兩人只是按摩服務關係，相關證據不能證明兩人有性行為；黃女辯稱，她的臉書帳號被盜，並非本人發文。

人妻兒子作證指出，他衝進按摩店房內，看見爸爸跟黃女衣衫不整、還抱在一起，父僅穿內褲、黃女「等於沒穿衣服」，兩人見他衝進房都跳起來，爸爸質問：「你來這裡幹嘛？」

法官認為相關證據無從認定林、黃兩人有性行為，而黃稱帳號被盜用，並未提出證據。此外，法官認定，人妻提出林、黃在按摩店內的照片、黃女在網路留言及照片等已逾越男女交往常情，侵害配偶身分法益，且情節重大，判賠40萬元。