尿路結石痛起來要人命，根據統計，台灣尿路結石盛行率約1成，男女發生率約3比1，泌尿科醫師表示，尿路結石是指泌尿系統形成的結石，泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱與尿道，若結石過大，會嚴重危害健康，例如感染及腎臟損傷，民眾平常可透過5種飲食習慣預防尿路結石。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書表示，他曾遇到一位女性患者，因擔心治療師影響工作與家庭生活，一直忍痛，直到痛到無法忍受才就醫，經檢查發現，是尿路中有一塊非常大的結石，若不進行治療，可能會嚴重危害健康，例如感染及腎臟損傷。

他表示，尿路結石意思就是泌尿系統形成的結石，而泌尿系統包含了腎臟、輸尿管、膀胱與尿道，只要在這些部位出現結石，例如腎結石、膀胱結石等，都歸類為尿路結石。處理尿路結石的手術方式有很多種，主要依據結石大小來決定醫療方式，特別是結石過大時就須透過外科手術方式取出。

他表示，尿路結石的成因眾多，但民眾平常可藉由5種飲食習慣預防尿路結石，包括大量喝水、吃含鈣量高的食物、減少鈉攝取量、限量攝取蛋白質、注意含草酸鹽蔬菜（例如菠菜）。

他提醒，民眾若有尿路結石問題，務必儘速就醫，找到適合的治療方法，以利盡早恢復健康的生活，避免致命的併發症。