玩家在戶外遊走破關解謎，同時認識博物館藏品與台北城南過往歷史及有形無形的文化資產。（史博館提供／張芷瑜台北傳真）

文物化身解謎道具，讓玩家邊玩邊認識台北城南歷史，國立歷史博物館及躍界新媒體聯手開發「假鬼假怪ー人生不卡關」AR實境解謎遊戲，榮獲2023國際「繆思創意獎」App文化類金獎，史博館表示，推出至今已有超過300位玩家體驗和推薦，歡迎青年學子揪團來玩。

繆思獎創於2015 年，由國際獎項協會主辦，分為繆思設計獎及繆思創意獎，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，主辦單位認為「假鬼假怪ー人生不卡關」AR 實境解謎遊戲，展現無懈可擊的概念和創新，是創意產業市場中的絕佳作品。

史博館表示，這款實境遊戲以人生階段為關卡，將史博館藏文物化為解謎道具，搭配智慧型手機與實體遊戲盒，讓玩家在戶外遊走破關解謎，同時認識博物館藏品與台北城南過往歷史及有形無形的文化資產，試圖吸引18至35歲非博物館觀眾，創造不同的博物館經驗。

史博館長梁永斐表示，恭喜參與團隊獲國際獎項肯定，這款AR實境解謎遊戲是「城南何趣」主題網站學習資源之一，也是首次嘗試以館藏融入台灣年輕世代共有人生經驗為主題，設計實境解謎加上數位科技的遊戲體驗，推出至今已有超過300位玩家體驗和推薦。

「假鬼假怪ー人生不卡關」實境解謎遊戲於開發前，與國立台灣大學人類學系教授林瑋嬪合作開設課程，與大學生一起腦力激盪遊戲想法。林瑋嬪表示，能與史博館合作，讓學生有具體實務經驗，設計成果最後還贏得國際獎項肯定，與有榮焉。

此外，史博館疫情期間另規畫「勇闖人生關」線上展覽，特派館藏二十四尊神明，為疫情期間宅在家的玩家在「學業、工作、感情、錢財、健康、人生好難」等六大人生關卡駐點解惑，瀏覽人次逾 2 萬人，「假鬼假怪ー人生不卡關」實境解謎遊戲也配合文化部文化禮金方案，歡迎青年學子揪團體驗，遊戲和網站相關連結：https://funchengnan2.nmh.gov.tw/fun/fun 。