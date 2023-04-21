新北市土城區一間當舖20日發生槍擊案，17歲少年持衝鋒槍掃射51槍後自首；正在新加坡訪問的新北市長侯友宜震怒，要求警察局長帶隊掃蕩。針對綠委、側翼的酸言酸語，國民黨台北市議員李彥秀表示，對比民生物資通膨讓小市民苦不堪言，怎麼從不見總統蔡英文出來說一句話？侯友宜的明快，蔡英文的怯懦可說高下立見。

李彥秀今(21日)在臉書粉專貼文表示，侯友宜前往新加坡進行城市外交，新北市20日發生17歲少年槍手開51槍掃射，侯友宜第一時間越洋電話親自交代警察局長廖訓誠，要求持續掃蕩黑幫、黑槍，壓制犯罪氣焰。

李彥秀接著指出，明快的市政決策系統，首長第一時間安定民心，堪稱公共行政「危機處理」的範例。但是沒有意外，綠委與側翼總是隨時隨地可以「秀下限」，「上演無間道」、「這是提醒黑道這幾天要乖乖躲起來」、「這不是在辦案，是在洩漏偵辦手段」、「侯友宜是表演給市民看」、「侯友宜應該快點回台」，各種匪夷所思、邏輯零分的言論通通出籠，搶當「打手」毫不手軟。目的只有一個，「最好把侯友宜雙手雙腳綁起來，關在新北市辦公室裡讓民進黨圍毆」。她不禁說，是要多害怕，才讓綠委與側翼如此忌憚侯友宜？

李彥秀點出，缺蛋、缺雞、缺藥、缺水、缺電、缺土地、缺人才，豬肉、雞肉漲翻天，高麗菜跌到農民欲哭無淚，民生物資通膨讓小市民苦不堪言，「怎麼從不見蔡英文出來說一句話？怎麼從不見蔡英文拿出具體的政策與決心？」蔡英文可以出國訪問增加台灣能見度，侯友宜不能去新加坡拓展城市交流。侯友宜的明快，蔡英文的怯懦高下立見。