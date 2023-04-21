博恩跟WAT創辦人Royal開心合影。（WAT提供）

喜劇演員博恩今（21日）到雞尾酒品牌WAT實體店擔任一日店長，下月27日將攻蛋的他，羞說只要有重大演出，就會與老婆「停機」一陣子，夫妻恩愛頻率變得很低，從以前《夜夜秀》就過著和尚般生活，老婆早已習慣，表示：「把所有能量都留給創意。」

博恩昨也透露「破蛋者 BALLBREAKER」世界巡演，票房已賣出9成7，4張10萬元的「盤子席」門票早就搶購一空，笑說：「台灣經濟真的沒有不好。」他說這次沒有邀請任何嘉賓，要成為當天真正站上台小巨蛋舞台的「第一位喜劇演員」，而當天演出90分鐘扣除影片時間，其餘都會獨挑大梁，笑稱為了脫口秀找靈感，常會在路上觀察人，一看就是3個小時之久。

博恩說攻蛋進入倒數36天，因為很看重這次演出，常在家崩潰，坦言壓力很大，感謝老婆的體諒，公司員工也得容忍他的小任性，「好或不好都會被拿出來講，畢竟是第一次上小巨蛋」。擔心脫口秀會有人鬧場嗎？他一派輕鬆說：「可以鬧鬧看啊。」表示沒有麥克風的人，很難贏過有麥克風的人。

此外，博恩今擔任一日店長，許多粉絲帶著自製應援板早早在現場等待，現場表演「博恩限定的專屬調酒」給大家看，他很驚訝原來蛋跟酒的味道是很MATCH的，自己也非常喜歡。

2023曾博恩世界巡迴《破蛋者》BALLBREAKER 跨界聯名 WAT 雞尾酒。隨禮盒附贈「限量暴鐳閃卡」，一共四款 ，還有機會抽到極限量博恩親簽閃卡，「暴鐳彩蛋」目前在WAT信義店、赤峰店、勤美店現貨販售中；全家便利商店熱烈預購中。

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