台中市文山焚化爐已經營運28年，台中市政府規畫汰舊換新並轉型為再生能源發電廠，21日台中市議會定期會多位議員關心，並要求加快腳步。環保局長陳宏益表示預計8月招商，最快明年動工。台中市長盧秀燕也說，她任內不會有垃圾大戰，她要讓台中未來2、30年也不會有，因此要做這個工程。

文山焚化爐原設計量能每天可處理900公噸垃圾，但因過於老舊，處理量遞減為600公噸。環保局規畫整建文山焚化爐，先新建450公噸新爐，完成後拆除舊爐再蓋450公噸新爐，維持900公噸量能，並轉型為再生能源電廠。

市議員李天生說，本市三座座焚化爐面臨處理飽和問題，讓台中面臨垃圾處理危機。市議員吳佩芸說，文山焚化爐屆齡整新計畫已延宕許久，焚化量下降空氣汙染卻增加，對周遭持續移入增加的人口造成衝擊。吳佩芸並要求環保局把關飛灰底渣的處理，減少對環境的汙染。市議員張芬郁則說，希望焚化爐量能蓋好蓋滿，不要再將垃圾打包後送到大里霧峰地區。

市議員黃馨慧表示，文山垃圾場焚化爐「汰舊換新」應加快腳步，才能補足每日焚化量232噸短差缺口，避免發生垃圾大戰危機。市議員何文海說，目前文山垃圾場一天有600公噸的垃圾焚化缺口，市府要招商做新的焚化爐，根本緩不濟急，擔心盧秀燕未來4年垃圾問題只會更嚴重。

盧秀燕強調，她任內不會有垃圾大戰的問題，但她現在做的是要讓台中未來20年到30年都不會有垃圾大戰的工程。環保局長陳宏益指出，台中市聆聽地方公聽會及廠商座談會的建議，未來文山焚化廠將轉型成綠能低碳再生能源發電廠，汰舊換新後可恢復至原設計每日900公噸處理量能，有效解決台中垃圾處理問題。

有關規畫期程，陳宏益表示，文山焚化廠新爐目前正在審慎辦理規畫中，預計今年8月可招商，最快明年可動工，由於是「穿著衣服改衣服」，需要一定時間，但市府會持續積極改善垃圾問題。

至於目前處理量能不足的部分，陳宏益說，短期藉由焚化爐焚燒與垃圾掩埋場覆土處理，並改善焚化爐汙染排放設備與異味問題，中長期則打造綠能園區，將垃圾轉化為生質燃料發電，將鄰避設施改善為六星級的公園，維護鄰近周邊環境品質。