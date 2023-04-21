劉雯在David Sims鏡頭下演繹女性與包款間不可分割的親密關係。（Gucci提供）

Gucci Bamboo 1947系列天藍色迷你撞色刺繡滾邊手提肩背包，12萬7600元。（Gucci提供）

Gucci Bamboo 1947系列黑色中型手提肩背包，18萬9000元。（Gucci提供）

《Gucci Cosmos》收錄的Bamboo系列經典館藏系列，90年代淺棕色皮革竹節包。（Gucci提供）

《Gucci Cosmos》收錄的Bamboo系列經典館藏系列，60年代多色麻料皮革滾邊竹節包。（Gucci提供）

日前因經常被拍到與陸男星井柏然同遊的劉雯話題不斷，自上季時隔三年回歸國際時裝週秀場又再度吸引大票粉絲至現場、於線上支持，愛情、事業兩得意的她又再度躍上GUCCI的形象廣告，為品牌經典竹節包拍攝最新時尚大片，一共演繹三套風格各異的單品，也順道帶出品牌將於上海的最新動態，自28日至6月25日起GUCCI以《Gucci Cosmos》為題，展出Bamboo系列包款的經典館藏。

超模劉雯在品牌最新Bamboo 1947系列中演繹多組中性造型，服裝風格、色彩各異搭配不同材質的竹節手提包，凸顯出她個人獨具特色的氣質，一甩與井柏然身旁的略帶嬌羞的模樣，在David Sims鏡頭下將情人換成Bamboo 1947系列，展現女性與包款間不可分割的親密關係。

Gucci Bamboo1947系列，是Guccio Gucci先生在二戰後物資匱乏的義大利，透過創意打造的經典包款，在當時強調包款全皮革一致性的年代裡，無疑是挑戰當時的美學觀點;隨著時代的演進，品牌也精進自身的工藝，美指竹節提把均須耗時逾13個小時的手工製作，透過品牌工匠的精緻手藝下，每只提把都是獨一無二的匠心之作。如此深具故事性、可凸顯品牌工藝的包款自亮相後，躍升個名媛、明星愛包之外，也直接晉升品牌最經典的包款之一，不少明星如NewJeans成員Hanni、「小美人魚」海莉貝莉（Hailey Bailey）以及茱莉亞加納（Julia Garnar）、法國前第一夫人卡拉布妮（Carla Bruni）、男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）都是該包款的粉絲，擁有多樣尺寸、材質打造的包款，不論你想走什麼氣質他都能夠滿足任何穿搭需求。