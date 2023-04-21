八大日前由郭彥均、李懿代班，2人勇闖花東半島，旅途過程中不斷鬥嘴的他們，出海前郭彥均自稱：「我是全台灣、全世界演藝圈中最會暈船的男人。」李懿趁機發問：「是指你很容易掉入愛情？」嚇得郭彥均趕緊解釋，稱自己只要在岸邊看到船在海上漂，就會頭暈啦 。

《世界第一等》代班主持人郭彥均與李懿挑戰海上抓旭蟹、尋找珍珠石斑，以及探訪享譽全台的國寶級打鐵師。2人在挑戰自主釣魚過程中，李懿展現釣魚潛力，不僅一竿釣起兩條魚，甚至順利釣起鯉魚潭內警覺性高的珍珠石斑，她開心直呼：「本節目第一女釣手這個名號始終還是我啦。」相對於釣功略微遜色的郭彥均笑說：「我承認李懿真的是《世界第一等》的幸運女神，我的話，就還差那麼一點點。」

節目中，2人除了挑戰精彩的垂釣行程，外景隊還前往部落探訪打鐵職人，鏡頭前大方看打鐵職人分享自己的煉刀技術，李懿讚嘆：「我們一般只能在武俠電影裏看到這種打鐵舖，現實生活要找到這個根本超難。」難得親自體驗用水煉鋼步驟，郭彥均的動作卻像做深蹲訓練，不一會兒就滿頭大汗，不禁佩服職人堅持的傳統技術，即便身處高溫環境仍保有專注的眼神。尤其看到完美的作品呈現時，郭彥均說：「不誇張，他做的刀即使大力敲在鐵片上，仍沒有一絲痕跡或是傷痕。」