彭千祐（左）和曾敬驊CP感強，被粉絲湊對。（粘耿豪攝）

曾敬驊在劇中的毛筆字也有在展覽展出。（粘耿豪攝）

彭千祐為特展創作３幅作品，發揮雕刻長才。（粘耿豪攝）

曾敬驊剛結束泰國宣傳行程，就馬不停蹄和彭千祐合體，為《不良執念清除師》的特展《OH NO!執念宇宙》造勢，今（21）日出席開幕剪綵活動。影集播出後，2人被稱讚CP感太強，是否要湊CP？他們面露靦腆神秘微笑，要大家看下去就知道。

2人也祭出收視公約，只要收視破1或登排行榜第1名就公主抱，彭千祐還自告奮勇要抱曾敬驊，因為近日有在重訓。曾敬驊表示媽媽有特地打電話來稱讚說這部戲好看，彭千祐也分享很多朋友看完來，還是很難想像原來他可以這麼搞笑。

對於導演像漫畫式的笑點設計，2人都很佩服，推薦觀眾可以透過展覽導演的手繪分鏡圖，看到很多可愛的畫面和想法。美術科班出身的彭千祐為了特展以影集為題材創作了三幅作品，分別是《牽》、《隱》、《痕》。

彭千祐表示這3件作品是透過劇中每個單元出現的元素加以解構重組，包含淚水、紅線、傷痕，再以曾敬驊在劇中為執念所書寫的書法為底成為印跡，發揮他雕塑藝術的長才。特展將展出林冠慧導演手繪分鏡圖、執念怪物手繪稿、曾敬驊親筆書法作品以及彭千祐以影集為題的創作。

《OH NO!執念宇宙》即日起於松菸文創園區湖畔的「光一一個時間早午餐店」展出至5月31日