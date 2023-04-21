台北股匯市持續雙殺，台股今早盤開高，午盤一度跌破15,600點，終場大盤指數收15,602.99點，下跌104.53點，成交量2,537.24億元，三大法人賣超50.52億元，外資及陸資賣超10.71億元。

匯市方面，隨台股盤出走高，新台幣一度升4.7分至30.565元，隨台股跌幅擴大，外資持續賣股匯出，熱錢加速外逃下，周線連二黑，新台幣連日承壓，短線新台幣面臨30.7元關卡保衛戰。

根據央行統計，美元指數小幅回檔、貶值0.09％，但仍支撐在101之上，今日主要亞幣除日圓升值0.51％，其餘普遍走貶，韓元貶值0.41％、人民幣貶0.16％、新加坡幣貶0.09％、新台幣貶0.03％，貶幅反而較小。

匯銀主管分析，台幣盤初隨台股上漲而升值，加上出口商實質拋匯帶動，午盤前一路維持升勢，但午盤後豬羊變色，台股開高走低，外資轉為偏向匯出為主，新台幣匯價也應聲被打回30.6元字頭，終場由升轉為小貶1分，短線新台幣持續偏貶方向，續朝30.7元方向測試。

匯銀主管指出，市場持續觀望Fed升息路徑，匯市持續緊盯美國官員談話及各項經濟數據，近期匯價已作出反映，持續支撐國際美元走強，亞幣短線易貶難升，市場維持觀望氛圍下，除非外資大量回頭，否則匯市成交量將持續清淡。