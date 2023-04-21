白冰冰栽培的少女團體成員張家瑜（左起）、黃宥臻、張羽靚、許芷芸、張思媛，青春洋溢。（中視提供）

馬靚辳（前排左起）、黃仲崑、林秀玲、陽帆、白冰冰、周學立、祖雄、葉佳修、東諺、李子森、杜忻恬、蔡亞露、明亮、黑面、張涵雅、蔡宜汝、蘇宥蓉、阿文、蔡佳麟、陳思瑋。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》，收視再傳捷報，上周播出4歲以上平均收視高達2.53，觸及人數有121萬，其中首登節目的YouTuber蕭志瑋「八弟」，精彩模仿極為吸睛。白冰冰也在臉書寫下：「《我愛冰冰Show》在大家同心協力下，獲得同時段全國收視雙冠王。」

本周六（22日）節目祭出「我愛媽媽!您真偉大」主題，歌手蔡佳麟藉節目演唱〈心頭肉〉送給媽媽，他透露哥哥小時候因高燒導致重度肢障，一直以來都是媽媽悉心照顧，才讓他能全力在外打拚，唱起這首歌時也格外感觸。

螢幕CP李子森、杜忻恬則是合唱〈酒矸倘賣無〉一曲，2人一搭一唱默契十足，把曲風發揮的淋漓盡致，結尾還一同拉長音，感染力十足，白冰冰也趁機跟忠實觀眾喊話：「終於隨了大家的願望合唱了。」

白冰冰一手栽培的「冰冰show少女隊」在節目合體初體驗，又唱又跳青春無敵，白冰冰透露5個小女生經過「台一線」阿文、東諺舞蹈密訓，呈現出精采的表演，希望她們能夠像「原子少年」一樣，一出道就備受關注。

之前向全民徵求為她們團體命名，據了解目前有兩個合意的團名，分別是「五告讚」及「give me five」，但白冰冰也說如果還有更好的想法，仍可趕快投稿，選中的將會提供1萬元謝禮。