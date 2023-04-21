全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」從去年開幕後，遊客絡繹不絕。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」從去年開幕後，遊客絡繹不絕。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」從去年開幕後，遊客絡繹不絕。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」從去年開幕後，遊客絡繹不絕，潮州鎮公所有感鐵路觀光能帶動地方觀光發展，希望台鐵增設觀光列車駛進園區內的「南方小站」，讓鐵道旅行更有感，也能順勢推動無碳觀光，為此，鎮公所特與屏東市公所合作，將於6月鐵道節帶民眾千人踩線，見證這條路線的觀光效益。

潮州鎮公所主任祕書王建元指出，台鐵高雄機廠從去年遷至屏東潮州車輛基地、改名為「潮州機廠」，並導入鐵道文化元素打造成全台唯一鐵路維修觀光機廠的「潮州鐵道園區」後，園區遊客絡繹不絕，潮州鎮儼然成為鐵道觀光重鎮。

王建元說，其實從2020年由公所主辦的「潮集陽光百歲驛站」活動、帶領近400名遊客搭乘專車前進潮州車輛基地的神祕車站「陽光小站」時，就發現鐵道觀光能帶動地方的觀光發展，鐵道迷因為進到平常只有台鐵人員能上下車的「陽光小站」，興奮不已，除瘋狂搶拍外也對潮州鎮留下美好記憶。

王建元說，從維修機廠遷址後，潮州機廠增設「南方小站」，與「陽光小站」相同只供台鐵人員上下班使用，但公所認為潮州機廠與潮州鐵道園區幾乎融為一體，台鐵既然開放遊客預約看火車機具維修，何不增設觀光列車直接把遊客載進「南方小站」，不僅讓鐵道旅行更有感，也能順勢推動無碳觀光。

為此，潮州鎮公所積極策畫相關活動，盼藉拋磚引玉讓台鐵看見「南方小站」的觀光效益。經多次討論後，潮州鎮公所決定與屏東市公所合作，將於6月鐵道節舉辦「屏潮連線‧風光無限」活動，向台鐵申請專車、預計帶民眾千人從屏車火車站出發，一路搭乘區間車停靠潮州火車站後駛進鐵道園區的「南方小站」。

王建元表示，潮州鎮與屏東市不管是人口數或大眾運輸乘載量，都是屏東數一數二，加上潮州站、屏東站也是2大火車站，因此想藉此擾動實驗觀光列車的可行性，沿途將有導覽員講說鐵路沿線風光，讓參與者一同見證這條路線的觀光效益。

王建元強調，潮州鐵道文化園區鄰近潮州日式歷史建築文化園區，近來吸引不少日本人沿線遊玩，這條觀光列車若能啟航，相信能帶動很大的觀光效益，於台鐵、於地方都是好事。