俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，經濟上接連受到西方國家制裁，只能尋找新買家來消化國內原油生產。繼中國大陸和印度之後，巴基斯坦也將加入購買打折俄油的行列，最快5月就會正式進口。

路透社報導，巴基斯坦作為西方長期盟友和鄰國印度的宿敵，實難接受與俄國進行交易，但國內的經濟深陷困境，通膨率上升到48年來最高點；中央銀行的資金不足37億美元，只夠支應進口貨物3周。而能源進口占巴國對外支出的最大部分。

#REPORT: Pakistan has joined India and China in purchasing Russian oil, despite US sanctions pic.twitter.com/KudxgvpqeZ — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) April 20, 2023

受到這些因素影響，低價俄油提供了巴基斯坦一個喘息的機會。石油部長馬里克（Musadik Malik）表示，若交易進行順利，未來進口量可能達到每天10萬桶，超過2022年每日進口量（15.4萬桶）的六成，將大大降低對中東燃料的依賴。

不過馬里克拒絕透露用哪一種貨幣購入俄油，對於價格也不願多做談論。

包括七國集團（G7）、澳洲和歐盟等西方國家達成協議，對俄出口石油設定了每桶60美元的價格上限，以阻止莫斯科用石油利潤資助對烏戰爭。不過根據交易員和路透社估算，印度和中國支付的價格高於上限。