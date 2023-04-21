央年指出，台灣去年消費者物價指數（CPI）年增率為2.95％，遠低於美國、英國、歐元區及南韓，略高於日本；今年4月S&P Global Market Intelligence預測，今年台灣CPI年增率為2.05％，也較美國、英國、歐元區、南韓及日本等經濟體為低；今年4月國際貨幣基金（IMF）預測今年台灣CPI年增率為1.92％，也同樣較前述國家低。

不過，央行認為通膨壓力仍在，後續要密切觀察。央行指出，近年台灣跟主要國家通膨走勢類似，隨能源等原物料價格回跌，主要國家CPI的商品類價格年增率大多回降，台灣也由去年的3.5％降至本年前三月的2.4％；但疫後生活正常化，餐飲、旅宿等需求復甦，推升服務類價格，通膨壓力仍在，本行將繼續密切關注。

根據央行3月理監事會公布的預測值，央行預估今年台灣通膨率仍將超過2％，將CPI及核心CPI年增率預測值上修至2.09％，下修經濟成長率預測值為2.21％，低於去年的2.45％。

央行3月再次升息半碼，去年以來已五度升息、共生息3碼（1碼為0.25個百分點），市場原先預估，央行3月升息後將暫時停下腳步，但近期各機構認為，考量到物價居高，加上電價調漲因素，6月央行也可能再次升息。