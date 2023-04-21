環境永續已蔚為全球高度關注的議題，Global Mall屏東市繼3月底響應地球一小時，創百貨先例，關閉不影響照明動線的電燈達18小時，接著迎接4月22日「世界地球日」，擴展宣傳永續意識及行動，特別推出「綠生活+1」主題活動。

主題活動從低碳減塑、循環永續到打造永續教育體驗場，包括集結三大行動支付送點數、現金回饋最高達10％、線下推自帶環保杯享飲品、線上「永續綠生活」商品7折起，同時今年全新型態的「未來永續小學堂」更新增繪本互動、翻翻樂策展、手提袋循環共享站2.0，於4月22日再加碼捐贈紙袋或環保袋贈會員點數10點，讓環境永續不只是一日口號、每日都是愛地球日。

體現綠色新生活 集結三大行動支付最高回饋10％力行無紙化消費

響應永續從日常做起，鼓勵消費者從生活中實踐低碳減塑，不僅於商場設置電動汽車及機車充電設施，更全面推動無紙化、無接觸消費模式，鼓勵使用行動支付、APP服務，Global Mall屏東市即日起至5月14日推「綠生活+1」主題活動，集結三大行動支付送點數、現金回饋最高達10％，包括持GMpay當日於指定專門店消費滿3,000元最高可獲1,000點(100點可折抵30元，相當於最高可折抵300元之價值)；與全支付獨家合作，使用全支付付款，單筆消費滿300元享全點10％回饋，每人每週可享一次，單筆最高回饋全點50點；另也推有悠遊付回饋，筆筆消費最高享4％現金回饋，再加碼單筆滿399元送20元現金回饋券，一起實踐無紙化。

線上線下齊推綠色好康 線下自帶環保杯享百杯飲品、線上「永續綠生活」綠色商品7折起

響應4月22日「世界地球日」，為讓更多民眾投入隨手做環保，Global Mall屏東市於當日攜手館內品牌推出「自帶環保杯享飲品」活動，只要自帶環保杯且符合該櫃位之規則即可享限量指定飲品，共計超過百杯，包括有大河屋、秋風軒mini、吉野家、路易莎咖啡、Pan手感的店等。

提倡綠色永續、實現資源再利用，Global Mall屏東市於線上環球Online推「永續綠生活」消費專區，網羅多款休閒服飾、居家電器、寢具等綠色商品，優惠7折起，此外環球Online再推指定商品滿3,000元領券現折200元、滿6,000元領券現折400元，趁機挑選母親節禮物，還能落實綠色行動。

百貨首家打造永續教育體驗場 新型態「未來永續小學堂」增互動4/22捐二手紙袋加贈會員點數

為能將綠色意識向下紮根，Global Mall屏東市將商場打造為永續教育體驗場，今年持續與玩轉學校合作「未來永續小學堂」親子專屬課程，以低碳生活行動方案為主軸，新添繪本互動、翻翻樂策展、手提袋循環共享站2.0新型態廣受歡迎。第一季繪本情境結合購物生活，以「葉精靈的奇幻購物旅程」主題，透過獨家設計的生態小精靈角色-葉精靈、碳精靈，帶領小朋友先認識在購物及生活中如何實踐環保，接著從情境故事延伸結合闖關遊戲，在商場中完成尋寶集卡，並鼓勵於生活中實踐環保行動，像是購物自帶環保袋、買飲料自帶杯子等，第一季已舉辦兩場，吸引親子熱情參與，共計近50名親子參加。

此外，還設置「翻翻樂」獨家互動策展，各式生活中的環保問題，讓小朋友主動發掘答案、找出葉精靈，如分享用不到的紙袋、把飯菜吃光等，並結合「手提袋循環共享站2.0」，讓民眾將家中未使用到的二手紙袋、環保購物袋分享、減少資源浪費，4月22日世界地球日當日加碼推捐贈一個二手紙袋或環保購物袋，贈會員點數10點，每位會員當日最高上限50點，另再擴大響應每月17日也能同享捐贈二手袋贈會員點數10點限量好康。