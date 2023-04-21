為了滿足金字塔頂端客層的需求，「絕對的稀有帶來絕對的吸引力」，McLaren台灣總代理永三汽車特別與原廠客製化部門McLaren Special Operations（MSO）共同合作，推出兩款全球唯一的客製化McLaren GT以及720S Coupe。

MSO客製化部門專為客戶提供無限的想像空間，將靈感轉虛為實，歷經團隊多時的討論與激盪。台灣限定復古賽車特仕版McLaren GT的靈感源自1960年代的賽車歷史背景，透過車身塗裝及座艙風格的設定，凸顯出60年代獨有的賽車文化，向品牌創始人及賽車手Bruce McLaren致敬。另一台台灣限定原生經典特仕版720S Coupe則是汲取1997年發表限量3台McLaren F1 GT之中的原型車McLaren F1 XPGT，並以全台最後一輛720S Coupe為主體打造專屬特仕版本，彰顯McLaren在汽車文化中豐厚的歷史脈絡。

2019年McLaren GT在台正式發表，McLaren以獨到設計語彙重新演繹Grand Tourer，McLaren GT擁有上乘的乘車質感及品牌一貫優異操駕性能，更是日常駕馭的超跑首選。

此次與MSO共同創作選用Vermillion Red車身色搭配Anniversary White線條，打造客製化賽車復刻塗裝，白色賽車紋飾由前行李箱蓋貫穿至尾門上方，俐落線條增添跑格，車身兩側加以數字22代表McLaren GT的車款代號，巧妙融合McLaren的賽道DNA及運動化風格，搭配MSO Defined 車身同色Vermillion Red鑰匙背蓋，讓每一次駕遊都充滿儀式感。

復古風格由車身外觀延伸至車室空間，電動方向盤搭配MSO Bespoke客製化雙色延伸換檔撥片，升檔為Vermillion Red與車色相互呼應，降檔撥片為Anniversary White，特選鮮明配色增添色彩對比趣味，電動加溫記憶舒適座椅頭枕處為紅色的MSO刺繡字樣，加以客製化紅色滾邊與白色縫線延續設計風格，配有專屬亮紅色MSO字樣的金屬銘牌，獨到細節創造無可比擬的沉浸式體驗。

台灣限定復古賽車特仕版McLaren GT車尾。（McLaren Taiwan提供）

台灣限定復古賽車特仕版McLaren GT駕駛艙。（McLaren Taiwan提供）

台灣限定復古賽車特仕版McLaren GT專屬銘牌。（McLaren Taiwan提供）

台灣限定復古賽車特仕版McLaren GT跑車座椅。（McLaren Taiwan提供）

McLaren核心車系Super Series於2017年推出720S Coupe，秉持打造優異性能與頂尖操駕感受的造車理念，獨特空氣力學設計成就傲視同級距競爭對手的絕佳表現，更創造強勢的銷售佳績。720S 已在台全面停止接單，McLaren Taiwan與MSO客製化部門藉此契機共同打造全台最後一輛720S，以期帶給層峰消費者與眾不同的車款。

McLaren F1 XPGT為1997年推出全球唯一的McLaren F1 GT的原型車，McLaren Taiwan以此為啟發，由外觀至內裝完美移植McLaren F1 XPGT的設計概念，身披客製車色XP Green搭配亮黑色車頂上蓋及外觀套件，襯托720S的強悍與優雅，鉑金色鍛造輪圈加以F1 Gold特殊色卡鉗，體現精湛不凡的英式跑格風範。

車室內利用Ivory及Dark Green的對比色客製化皮革內裝，營造內斂奢華氛圍，選配碳纖維內裝套件及加大型碳纖維賽車桶椅，與McLaren F1 XPGT相同的MSO客製化Daytona 風格座椅，使用Dark Green特殊色縫線貫穿座艙空間，專屬銘牌刻有「Inspired by F1 XPGT」，在在顯示台灣限定原生經典特仕版的獨特性與雋永歷史，呼應McLaren不忘初衷，致力打造領先世代的絕佳車款。

台灣限定原生經典特仕版720S Coupe身披客製車色XP Green搭配亮黑色車頂上蓋及外觀套件。（McLaren Taiwan提供）

台灣限定原生經典特仕版720S Coupe車尾。（McLaren Taiwan提供）

台灣限定原生經典特仕版720S Coupe專屬銘牌。（McLaren Taiwan提供）