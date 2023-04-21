野外螢火蟲季節登場，想體驗夜晚螢光點點正是時候，今年台北市立動物園的螢況於本周進入繁盛，近兩周就是賞螢最好時機。北市動物園表示，4月22、23日及30、31日連兩周，將舉辦「戀戀火金姑」螢火蟲親子體驗營，由專業同仁帶領大小朋友，了解螢火蟲生活習性、棲息環境及保育價值。

動物園長諶亦聰表示，以往三月下旬，昆蟲館後方的蟲蟲探索谷就能看見零星螢光，但今年正好遇到閏二月，三月時天氣仍陰冷，三月底都還漆黑一片，直到四月初回暖，蟲蟲探索谷的夜晚才逐漸熱鬧，本周螢況穩定且繁多，估計近兩周就是賞螢的最好時機。

北市動物園也說，動物園四月份雖夜間沒開放，但每年都會舉辦螢火蟲營隊提供大家夜間賞螢機會，今年若來不及報名「戀戀火金姑」體驗營及「閃閃火焰蟲」體驗營，可以就近到木柵貓空一帶等光害較小的地方，有機會見到螢火蟲飛舞。

北市動物園表示，目前野外出現最多的陸生螢火蟲是黑翅螢，靠近水邊則有機會遇見水生的種類黃緣螢，在出發前賞螢前不妨先作功課，蒐集螢火蟲資訊，認識不同螢火蟲的型態、特徵、亮燈時的色澤與節奏等，增添觀賞樂趣。

北市動物園提醒，夜間賞螢由於天色昏暗，地點常位於郊區，民眾需注意自身安全，在賞螢前先確認所處位置沒危險，再關閉手電筒和手機，讓眼睛適應較暗的光線後，開始尋找黑夜中的小光點，賞螢時請也務必遵守不捕捉、不干擾、不照亮原則。