新北市長侯友宜出訪新加坡，今( 21日)率市府團隊前往新加坡經濟發展局，與副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮等人對談。雙方在會中交流兩地經濟現況、未來規劃與合作可能。侯友宜也針對通膨和人民所得等議題與新加坡經發局深入交流，期盼能借鏡經驗，確保人民生活品質不受影響。

侯友宜在會中也特別針對台灣物價高漲、薪資所得低的現況，與新加坡進行經驗分享和討論。侯友宜向星國官員提問，面對將近 6% 的通膨率，是否有配合調整國內薪資結構。

新加坡經發局副總裁彭鈱荃也分享新加坡經驗，指出星國有便利的公共化服務，有助減緩人民生活的必要壓力；另外，服務業佔新加坡經濟總量 7 成以上，因此服務業的薪資水準就是重要基礎，新加坡也推行優化後的最低薪資政策，讓薪資漲勢結合職業技能，提升服務業基礎薪資。

侯友宜提到，台灣與新加坡一樣，都是多元文化族群融合的聚集地，雙方在面臨國際情勢變化下，未來肯定有許多可以合作交流的地方，期盼能持續推動公私部門互相分享經驗。

新加坡經發局代理副總裁劉晉榮也向新北市府團隊介紹，新加坡作為全球商業、創新、人才中心，目前和未來的經濟產業戰略，以及星國以服務業、製造業為兩大經濟引擎，結合新加坡高競爭力的 4 大核心「信任」、「知識」、「連接」、「生活」能力，在經貿發展的同時，也兼顧民生需求、人才培育和學術表現。

彭鈱荃也指出，新加坡能成為國際金融重鎮和跨國人才、企業的駐點，除了安全、穩定、便利的生活品質外，同時也輔以優質的政策，搭配得天獨厚的地理位置，才讓新加坡成為全球第三大外匯交易中心。彭表示，星國會繼續配合世界的經濟趨勢變化，規劃政策藍圖，公、私合作，維持新加坡經濟產業的高度競爭力。

侯友宜也在最後致贈新北市特色伴手禮給新加坡經濟發展局代表，讓新加坡的好朋友更加認識新北在地名產，同時也邀請所有新加坡的好朋友，10月前來參加由新北市主辦的台灣設計展，並參觀全新的新北市立美術館，來認識新北及台灣之美。