北市警中山分局因應本週末（23日）將舉行「 2023年NAT GEO RUN 國家地理路跑」，包含21公里、9公里及4公里賽事，預計活動參賽人數2萬人，警方針對當日活動區域相關交通管制措施如下：

「NAT GEO RUN國家地理路跑」週末登場！中山警公布交通管制措施。(警方提供)

一、4時30分起至8時止： 新生高架雙向（南北向）全線管制。

二、6時起至8時止：濱江街（新生北路-大佳河濱公園10 號水門）管制北側 2 線車道。

三、6時起至9時止：北安路（西往東）全線管制並調撥東往西內側1線車道供西往東車輛行駛；明水路及樂群一路（西往東）至美堤河濱公園16號水門全線管制。

中山分局表示，民眾當日欲外出參加活動，建議搭乘大眾運輸工具，以避免塞車。有關前揭交通管制措施將隨時由警廣等電臺插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽，避開管制區、提前改道行駛，並遵守各路口員警及義交之指揮，以免管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

「NAT GEO RUN國家地理路跑」週末登場！中山警公布交通管制措施。(警方提供)

另路跑活動沿線行經新生公園、大佳及美堤河濱公園，中山分局提醒清晨視線不佳，行人於公園運動建議著亮色系衣物或配戴閃光配件，穿越路口時並應遵循號誌管制，也提醒汽機車駕駛人在路口及行經行穿線時，應放慢車速，遇有行人穿越時，都應該在行人穿越道前先暫停，並確認已無行人始可通行，不得強行進入行人穿越道，共同建立優質友善行人交通環境。