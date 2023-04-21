民眾黨主張「備戰不畏戰，能戰不求戰」，在追求兩岸和平的同時，也要提升台灣自保能力。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今（21）日召開記者會，呼籲政府有效運用國防預算、落實國防自主、厚植本土產業，才能有效提升台灣的戰備能力，達到備戰、能戰的國防實力。

邱臣遠表示，民眾黨主席柯文哲一再強調「備戰」的重要性，追求兩岸和平的同時，也要提升台灣的自保能力。有鑑於今年國防預算大幅增加，預算應用必須達到最大效益，首先在軍備方面，台灣軍備長期倚賴美國，但美方受烏俄戰爭衝擊，已嚴重擠壓190億美元軍武項目對台延遲交貨，凸顯台灣自主研發或聯合生產的重要性，國防預算應聚焦於技術升級、提升聯合生產的執行率。

邱臣遠直言，台灣軍事採購投資計畫案105年實際執行率不達4成，還有110年期滿的「長程預警雷達」案憑空消失。政府應盤點執行中、已結案、洽談中的工業合作案進度；對於已結案的協議，也應回顧是否按協議履行，或被軍方刻意掩蓋，最重要的是，未來洽談中的工業合作，應按步落實，逐年檢討。

邱臣遠指出，要從經濟面形成「經濟盾牌」，首先要發展一定的經濟量體，在兩岸與國際產業鏈、供應鏈中發揮影響力，讓中國不敢妄動，除了「護國神山」更必須擴張到「護國群山」，包括160萬家中小企業等，都是台灣經濟力的延伸。

立委張其祿指出，志願役是國防第一線，現今少子化軍校生招募不易，國防部除了須檢討待遇，更應認知到軍事教育、培訓體系、軍人社會形象與地位也是吸引人才的重要因素。義務役是台灣國防第二道防線，民眾黨身為最早在立法院質詢役期延長的政黨，最終獲得政府與跨黨派支持；不過役期延長只是第一步，如今戰爭型態多元，義務役有效且實質的訓練才是重點。

他說，後備役是國防最後一線，對於具有特定專長的退伍或技術人員，教召必須著重強化不同領域的專長訓練，訓練要能符合現代戰爭需求且到位。唯有三道防線穩固，才能滿足台灣國防需求。

張其祿指出，台灣國防預算占GDP非常少，有必要考量提高國防預算，並且錢要用在刀口上，國防預算提高及有效運用必須並進。國防部向外購買武器，也須確實將關鍵技術引進台灣，有效厚植國防產業，也讓台灣在軍事投資案不再當冤大頭，以實現真正的國防自主、長遠發展。

民眾黨團呼籲，台灣應積極自主研發或聯合生產軍備，發展本土國防產業，同時拉160萬家中小企業一把，培養「護國群山」做為「經濟盾牌」，還要提高戰備人力的素質和薪資待遇，軍事訓練專才專業，應對漸趨複雜的混合戰爭，真正做到國防自主。