謝金燕（右）跟王子。（TVBS提供）

左起鍾岳軒、孟維、珮含、羅奕傑、蔡朕、黃柏峰已培養絕佳默契與好感情。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍本周正式揭曉顧客滿意度調查，由修杰楷與王子邱勝翊帶領的美髮部未達標，殘酷的髮助生存賽隨即展開，謝金燕哽咽表示：「真的很抱歉，甚至覺得是總監做不好，很希望能為助理們多做些什麼，捨不得任何一個人離開，眼淚完全止不住，但我相信失去才是真正的獲得，他們未來一定會更強大，我非常看好他們！」超意外淘汰結果讓星之沙龍哭成一團，眾人久久無法平復心情，一度無法繼續營業。

有髮廊打工經驗的孟維卻在比賽中失誤連連、頻犯美髮業大忌，令人擔憂，眼見賽後眾人情緒低落，楊銘威率先開玩笑緩解氣氛甚至調酒給髮助喝，展現暖男一面；修杰楷則表示：「髮助真的幫很多忙，有時候反而是因為有他們在，我跟王子才能更安心面對客人，雖然結果讓人難過，但也讓我們打起精神，想為離開的夥伴加倍努力。」王子也提到：「坦白說大家都還在適應夥伴的離開，每一個人都很努力，真的很希望這次的離開只是暫時，相信他們會持續有很棒的作品，我們永遠是一個團隊。」

除了髮助生存賽外，本周星之沙龍接獲特別任務，在正式營業的第一天竟面臨警察大陣仗上門！擁有超高顏值與驚人體格的人民保母，讓謝金燕害羞表示：「真的太可愛了！現在警察顏值都那麼高嗎？尤其是笑起來的瞇瞇眼和體格，真的是一秒投降，姐姐喜歡！」

天菜員警不僅讓謝金燕小鹿亂撞，也讓謝依霖開玩笑表示：「唉！王淨看到帥的就搶著衝第一按摩！我就不一樣了，直接叫他逮捕我。」眾主持群也圍著警察不停追問職業秘辛和驚人案件分享，形成另類大型逼供現場，滿滿甘苦談也讓大家瞭解到各行各業辛苦之處。