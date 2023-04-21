在得知行政院撤銷基隆市政府針對基隆護海公投的審查決定，並要求停止執行公投相關作業。提出基隆護海公投的公民團體「守護外木山行動小組」痛批行政院沒收公投，不僅大開民主倒車，更是完全扼殺民意表達的權利。

守護外木山行動小組表示，「基隆護海公投」提案內容僅涉 及要求基隆市政府拒絕於基隆的保育區填海造地，並未涉及協和電廠可否轉型為天然氣電廠。但行政院、內政部以非地方自治事項為由沒收公投，不只大開民主倒車，更是完全扼殺民意表達的權利。

另外，守護外木山行動小組也呼籲基隆市政府應依《地方制度法》第75條第8項，聲請司法院解釋，也可依《地方制度法》第77條第1項，聲請立法院院會議決。並在司法院解釋前，不得予以撤銷、變更、廢止或停止其執行。並要求基隆市長謝國樑無論地方公投能否順利舉行，均應信守承諾，守護基隆的保護區。

守護外木山行動小組也指出，依台電提供立委陳椒華國會辦公室的資料顯示，協和電廠若轉型為燃氣電廠後，溫室氣體年排放量預估 約 623 萬公噸，較轉型前暴增為近 3 倍。若政府有心推動能源轉型，應將協和改建為再生能源電廠。

另外，守護外木山行動小組也認為，協和四接錯誤選址於基隆港嘴將長遠影響基隆港、市甚鉅，儘管公投被沒收，他們仍將持續擴大與市民對話，並繼續要求對基隆更友善、永續的替代方案。