台中市豐原高中日前爆發老師霸凌學生導致學生輕生，近來又發生一名國小導師疑似霸凌小六女童。台中市議會21日進行高中霸凌案件處理進度專案報告，市議員林祈烽、謝志忠與王立任指出，豐中教評會14日開會，針對是否解聘學務主任，僅有一位出席委員同意，質疑是「師師相護」。教育局表示，將督導學校，絕不護短。

林祈烽說，市長一直說要相信學校的教評會，但這事後來會演變成憾事，就是學校處理不當，4月10日調查小組完成調查報告送校事會議審議，建議學校應送考核會或依法組成之相關委員會審議，並做出決議，結果14日學校就召開校事會議及教評會討論學務主任解聘案，沒想到出席的15名委員，竟然只有1人同意解聘，這根本就是「師師相護」，受害家長如何能接受這樣的結果？

市議員王立任說，在調查報告中對於學生獎懲紀錄的調查意見，在22個紀錄中竟有高達七成有問題，警告13次、小過3次撤銷，就連唯一的大過也都是有瑕疵，要求教育局通盤檢討規範清楚，防範制度遭到濫用。

謝志忠說，據了解，該生曾到學校輔導室接受輔導，也曾向友人傾訴，在學校受到的不公平對待，也表示想要變好且完成學業，種種情況顯示，該生不斷地發出求救訊號，努力向各方尋求協助，若有人能適時拉他一把，憾事就不會發，質疑學校的輔導機制未啟動。

教育局表示，4月13日退回學校校事會議調查報告，並函請學校移請教評會審認，學校因此於4月14日召開教評會，依據學校調查報告認定前學務主任確有不當管教且情節重大，學校及教評會自當審認「情節重大」事由，有無違反教師法相關法令。教育局秉持勿枉勿縱原則，將督導學校依法審究行為人是否涉有教師法第14、15、16條適用解聘、不續聘、停聘或資遣情形，絕不護短。