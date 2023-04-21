韋禮安與檀健次、于文文合唱經典情歌〈那麼愛你為什麼〉。（聲生不息寶島季提供）

韋禮安日前以「飛行嘉賓」參加陸綜《聲生不息·寶島季》，不僅加入張信哲戰隊，還與檀健次、于文文合唱黃品源與莫文蔚的經典對唱情歌〈那麼愛你為什麼〉。為了展現檀健次的舞蹈專長，3人的合作特別融入國標舞元素，檀健次與于文文大跳充滿感情糾葛的國標舞，韋禮安則以歌聲扮演訴說者的角色，獨自在舞台前方演唱，整場演出音樂與舞蹈完美結合的畫面，宛如一部精彩電影，吸引全場觀眾的目光。

此次受邀參與《聲生不息·寶島季》，韋禮安表示可以透過這個舞台將許多經典歌曲重新呈現在大眾眼前，認識更多過往經典之虞，還交到許多新朋友，收穫頗豐。且能夠加入歌壇前輩張信哲的戰隊更讓他相當開心，直說：「感覺很夢幻。」更大讚張信哲是個非常隨和體貼的前輩，相處起來很舒服，讓他在錄製節目過程非常有安全感。

這一集韋禮安與檀健次和于文文合作演唱〈那麼愛你為什麼〉，配合歌曲改編，加入了國標舞的部分，韋禮安沒有直接參與國標舞表演，表示：「跳舞的部分交給專業的，我就負責說故事的角色，把歌唱好。」不過其實私底下練習時，檀健次有教他一些像是「提腰走路」技巧等的國標舞姿勢，但韋禮安嘗試後笑說：「我想看完我跳的樣子，他們應該也覺得我還是好好把歌唱好就好了。」這次的演出，對於自己的發揮他表示滿意，「主要合作舞台就是通力合作把表演做到最好，我也有盡力把自己的角色扮演好」。