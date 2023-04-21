當國考遇見藝術 國考藝文走廊揭牌 朱振南「師說」與應考人相伴。考選部提供

考選部今舉辦「國考藝文走廊」揭牌儀式，正式啟用營運，常「與旅人相伴」的書畫家朱振南，提供「師說」等多幅藝文畫作於國考藝文走廊定期展示，讓應考人減壓及怡情。

為提升國家考場附加價值，營造友善合宜的應試環境，考選部在國家考場3樓建置「國考藝文走廊」，藉由融合國考意象與人文藝術的雙向連結，不僅可作為應考人及陪考人於考試期間減壓及舒緩情緒的空間，更是提供各界快速認識國家考試沿革及發展的捷徑。

今由考試院長黃榮村、考選部許舒翔部長等人，完成「國考藝文走廊」揭牌儀式，正式啟用營運，現場除考試院、部會首長及相關人員參與，也邀請書畫名家朱振南、身障畫家劉立凱等人分享藝文作品創作心得。

台北車站上方「台北車站」四個工整題字、桃園國際機場第一航廈書法藝術裝置作品「在旅行的路上」、台灣東部鐵路站名等、2004年我國駐梵蒂岡教廷致贈給教宗若望保祿二世聖座的賀禮，隸書作品《信經》，至今仍懸掛在梵蒂岡，都是出自朱振南之手。

朱振南這次提供「師說」等多幅藝文畫作於國考藝文走廊定期展示；另身心障礙畫家劉立凱及郭向洋提供的畫作20幅，預計展示至112年6月30日止，黃榮村也頒發感謝狀，考選部長許舒翔致贈鼓勵金，期許劉、郭兩位畫家，未來繼續透過畫筆展現創作活力及生命力。