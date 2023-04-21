隨著疫情逐漸趨緩，不少民眾都開始安排出國旅遊，一名網友表示，以前總認為泰國是落後國家，但他實際走一趟後，發現當地的旅遊規劃相當不錯，一點也不輸給台灣，讓他納悶：「台灣到底在幹嘛，求解？」貼文一出，引來大量鄉民議論，認為泰國旅遊產業起步較早，「光有世界文化遺產光環就海放台灣」。

原PO在PTT八卦板以「泰國旅遊怎麼有辦法屌打台灣成這樣」為題發文，表示自己還沒去過泰國旅遊前，以為當地是落後的國家，豈料他後來才深刻體悟到，泰國旅遊規劃頗佳，無論是百貨公司，或是夜市的乾淨程度都完勝台灣，「很多好玩的可以玩」，而這也讓他好奇地：「台灣到底在幹嘛，求解」。

貼文一出，不少網友點頭認同，「泰國的確30年前就是旅遊勝地了，一直都完勝台灣」、「泰國贏大多數國家好嗎」、「他們一直是最頂的」、「真的好玩便宜，台灣品質一樣廢，價格還多2倍」、「全台灣老街夜市都一個樣，到底在玩什麼」。

另外，也有許多鄉民指出，泰國其實很早就開始發展旅遊業，「光有世界文化遺產光環就海放台灣」，「朋友在泰國觀光市場抽菸，有一個人直接過去把他的菸頭剪斷，告訴他這裡禁菸，真的是有在管理欸」、「旅遊業是泰國重點產業，相當於台灣的科技業」、「人家海岸環境保護的很好」、「因為泰國政府有做事、有規劃，不止發錢」、「泰國禮拜一還固定強制洗街 ，台灣做不到啦」。