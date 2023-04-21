民進黨新北市立法委員第三選區初選進入最後階段，三方參選人無不進入衝刺階段，其中所屬正國會的前新北市議員李坤城今(21日)搬出現任立委余天站台，持續猛攻誠信條款；余天表示，有些人不聽民進黨主席賴清德的話，賴主席也提過誠信條款，才剛選完的議員，沒幾個月又要出來選立委，老實講這個說不過去。

余天表示，一年多前李坤城就向他表示，這屆不選議員連任要拼立委，當時自己當時還沒決定要不要選，所以他回應「還不一定喔」，但在這樣的情況下，李坤城敢賭這點，我蠻欽佩的，而當時其他議員都沒有人說要選立委，後來議員提名6席，也因爲李坤城沒選，就6席全上了。

他說，賴清德也提過誠信條款，才剛選完的議員，沒幾個月又要出來選立委，老實講這個說不過去，所以他是挺李坤城的，因為李坤城算是一個有誠信的人，不選議員，這點讓他很感佩。

針對新北市議員彭佳芸今天也找剛贏得立委初選的王世堅站台，余天對此則不予置評，不過他說自己其實跟前市議員鄭金隆交情也非常好，不管在任何晚會、活動，都有特別提到鄭金隆對他的幫助是最大的，每次選舉鄭金隆都當他的總幹事，我一直有提醒、一直感謝鄭，不希望說為了選舉結果朋友的感情就搞壞了。

余天強調，最主要是，「鄭金隆也沒有打電話跟我說他媳婦要選」，自己也不知道，朋友還是朋友，希望不要因為選舉而把大家的感情打壞了。

針對賴清德所祭出誠信條款，但王世堅仍執意參加初選，余天則表示，有些人也不聽賴主席的話，當然很多人很喜歡出來，每次自己在三重出來選的時候，也有人都出來競爭，所以這是一個人的誠信問題，有時候想太多也沒有意義。

對此，彭佳芸則表示，「德不孤必有鄰，風雨故人來」，自從選戰以來對手一直用抹黑負面的方式在攻擊黨內同志，也越來越多人看不下去她一直被對方抹黑站出來聲援自己，例如蘇治芬委員、管碧玲主委以及今天來聲援的王世堅，後面還會有更多人站出來聲援，「我們還是走我們的路，面對抹黑和網軍不斷攻擊，仍然堅持要為地方鄉親努力」。

李余典則說，他全力支持賴清德主席的誠信條款，而賴主席也很明確地指出誠信條款是區域立委若有現任立委要競選連任，就不鼓勵議員出來競爭，但三重區並沒有現任立委要競選連任，因此也沒有違反誠信條款的疑慮。

他強調，三重是民主聖地，候選人皆應透過良性的競爭來受到選民的檢驗，而非近日倍受外界攻擊的「交棒說」，自己深耕三重30年，有信心可以贏得初選團結三重。