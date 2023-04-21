台灣省不動產開發公會聯合會21日舉辦「健全房地產市場」記者會，多位縣市公會理事長紛紛重砲抨擊打炒房措施，聯合會理事長黃啟倫強調，打房要讓房地產軟著陸，而不是整體崩盤，應取消18個月動工限制，放寬央行金融限縮，以免中小建商面臨倒閉風險；而在《平均地權條例》修法上路後，更不需開放後門，所有預售屋都應禁止轉售。

各縣市公會理事長們均認為目前政府打炒房方向完全不對。(記者張雅雲攝)

在號稱史上最重的《平均地權條例》修正案子法即將出爐前，台灣省不動產開發公會聯合會21日舉辦第10屆第3次會員代表大會，並在會員大會前特別舉辦「健全房地產市場」記者會，現場砲聲隆隆，各縣市公會理事長們均認為目前政府打炒房方向完全不對。

包括大高雄公會理事長洪光佐、省聯合會副理事長吳國寶、省聯合會副理事王世賢、省聯合會副理事長張登陸、屏東縣公會理事長王明山、大台中公會理事長王至亮、台南市理事長郭建志、桃園市理事長劉守禮、.大台南理事長胡炳昆、宜蘭縣理事長林宏程、金門縣名譽理事長王立邦等公會理事長均與會參加。

為抑制房價上漲，政府祭出多項緊箍咒，黃啟倫強調，同業完全支持政府打炒房的政策立場，不過，現行開發商購地後18個內需限期動工，否則銀行必須回收貸款或提高利率，要在18個月內動工相當不易。加上央行緊縮銀根，是關係到中小型建商生存的問題，讓中小建商活不下去。

台灣省不動產開發公會聯合會21日舉辦第10屆第3次會員代表大會。(記者張雅雲攝)

吳國寶抨擊，開發一個建案，從取得土地到申請建照到動工，需經過許多行政程序，18個月怎麼夠用？又遇到土建融貸款成數縮減，中小型建商只能準備倒閉，打炒房只會幫真正的財團大者恆大。

洪光佐也說，為了降低房價，開發商已經到蛋殼區推案，卻因樓板隔音新制等因素，成本上升墊高房價，加上營建成本不斷上漲，民眾薪資所得沒有增加，高房價問題不應全歸咎於建商。

有大炮之稱的劉守禮也痛批，薪水調升跟不上房價上升，近2~3年來整體房地產業已被政府打的鼻青臉腫，不要把政治放在第一，經濟放在最後，政策要照顧人民生活。

面對當前建築業經營困境，省公會全國聯合會共同呼籲，所有打房政策，不能打垮產業，中小建商也要生存，應取消18個月動工限制，放寬央行金融限縮，在《平均地權條例》修法上路後，不論實施日前後，均應限制預售屋轉售，這樣才能真正限縮炒房投機客獲利的空間與時間，收到實質打炒房的效益。(記者張雅雲/高雄報導)