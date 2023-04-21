林俊傑經歷低潮時寫下〈願與愁Dust and Ashes〉。（JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（左）新曲〈願與愁Dust and Ashes〉MV邀李程彬主演。（JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（JJ）新專輯《重拾_快樂 Happily Painfully After》集結這幾年對生命的體悟，其中〈願與愁〉是他在低潮時所寫下，當初單純只是一首想要療癒自己的作品，完成後發覺這首歌其實帶給許多人力量，JJ說：「人生要達到真正理解快樂，要先經歷痛苦，很多事都是相對的，沒有黑暗不會認得光。」

新專輯《重拾_快樂 Happily Painfully After》慶祝JJ出道20週年，好友周杰倫（周董）第一時間替他發文宣傳「大家記得來支持，新專輯來囉！」JJ隨後開心道謝，周董又說：「來聽聽行走的CD這次帶大家走到哪裡呢？」讓他好奇反問：「最喜歡哪一首？」2位創作天王互動令雙方歌迷相當驚喜。

〈願與愁〉MV是貫穿整張專輯的靈魂之作，JJ分享：「這首歌是我這近幾年來看待世界最具代表性的歌，探索人與世界、時間之於愛的意義。」電影《星際效應 Interstellar》帶給他許多靈感，也是JJ近年看待世界現狀最具代表性的一首歌。

專輯製作長達1年，特別前往加州「EastWest Studios」錄音室進行歌曲配樂，包括「流行天王」Michael Jackson、貓王Elvis Presley、傳奇搖滾樂團Guns N Roses等，都曾在此錄製專輯；也有作品是JJ在巡演期間所創作，〈謝幕〉、〈你都在〉還將飯店房間打造成錄音室，直接在飯店錄製。