王男2020年間竊錄蔡姓女直播主與網友的露點直播影像，多次上傳網站，再傳訊給蔡女：「妳的視頻我又外流了，妳快來抓我」，並恐嚇要將影片放上各大色情網站。經蔡女報警，警方持搜索票查獲送辦，法官依散布猥褻影像等罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

王男在直播平台認識蔡姓女直播主，未經蔡女同意，竊錄下她與其他網友進行露點直播，他為使蔡女不再與其他網友露點直播，自2020年10月17日至2021年5月21日期間，先後9次將該直播影像上傳網路，供人觀覽。

王男再透過直播平台傳訊給蔡女「妳的視頻我又外流了，妳快來抓我，原來妳一切都是騙我的」，「我會繼續把妳的影片一直放，放到妳來抓我，我順便也會拿去賣燒成光碟，把妳影片放在各大色情網站」，隨後，他又2次將直播影像上傳網站，並傳訊給蔡女「我再把影片PO上網，再拿去賣」。

案經蔡女報案，警方搜索王男，查扣手機。王男坦承犯行，已與蔡女和解。

法官審酌王男出於報復心態，以此不當方式要促使蔡女聽從，觸犯散布猥褻影像罪及恐嚇罪，判刑4月，得易科罰金。