LINE最新版本不支援iOS 14。（圖／翻攝App store）

蘋果手機用戶快更新！LINE最近發布iOS最新版本LINE 13.6.0，而在此次的更新中，官方說明「停止支援iOS 14」，代表若不是iOS 15以上的用戶，便無法更新至LINE最新版本，且不能使用新功能。

LINE針對iOS的最新版本更新停止支援iOS 14，也就是說，iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5、iPhone 5S和iPhone 5C等iOS 14不相容機種，都無法繼續更新LINE。但仍能使用LINE 12.4.0版本。

LINE支援中心也有針對iOS各版本做詳細說明：

●iOS 14.0 ～ 14.8.1：可使用LINE13.5.0或13.5.1以下版本

●iOS 13.0～13.7：可使用LINE12.4.0以下版本

●iOS 12.0～12.5.6：可使用LINE11.17.0以下版本

●iOS 11.0～11.4.1：可使用LINE 10.17.0以下版本

※iOS 10.3.4以下版本的裝置無法使用本服務。

※低於LINE 11.13.0版本無法使用註冊新帳號及移動帳號的功能。