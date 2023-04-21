拖板車上怪手滑落撞電線桿，電線桿斷好幾節，線纜也扯落，霹哩啪拉響聲令居民憂心報警。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

載運怪手的拖板車從霧社往埔里下坡時，疑車速過快、緊急煞車，造成怪手滑落，警方將調查事故原因。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

載運20噸怪手的拖板車21日傍晚從霧社往埔里，行經台14線（埔霧公路）過人止關下坡彎道時，疑車速過快緊急煞車，怪手突然從車板滑落，撞斷路邊電線桿，造成電力設施受損，差點砸毀路邊人車，警方獲報派員到場管制車流單線、雙向通行，事故原因仍調查釐清中。

據了解，載運怪手的拖板車從仁愛鄉霧社往埔里方向行駛，傍晚5時許多行經72.7公里處、過了人止關的下坡彎道，車上重逾20噸200型怪手突然向右側傾斜滑出車板掉至路面，還撞斷路邊電線桿，電線桿上纜線也因拉扯掉落。

附近居民指出，當時聽到巨大聲響外出查看，發現怪手滑出拖板車，不僅電線桿應聲被撞斷，電纜線也扯落，「當時還在通電狀態，霹哩啪拉、很危急」，嚇得報警。

警方指出，事故發生時正值下班時間，台14線雙向車流量大，拖板車及掉落的怪手佔據下行車道，交通一度塞車回堵，派員到場進行單線管制通行，並聯繫台電人員暫時斷電並勘查電力設施受損狀況，詳細肇事原因待調查釐清。