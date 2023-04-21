掃射土城當鋪另一視角影像曝光 少年槍手開槍路人嚇閃躲 19:322023/04/21 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網友在臉書社團PO出少年槍手掃射當鋪過程。（翻攝自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區四川路某當鋪昨（20）日遭17歲劉姓少年持改造衝鋒槍掃射51槍，犯案後自行攜槍投案，今日新北地院少年法庭裁定收容。今晚有網友在臉書社團《重機車友》PO出劉姓少年開槍過程影像，1位婦人本還想從少年槍手身邊走過，但發現少年正開槍掃射，才急忙轉身躲避。 影片中見劉姓少年雙手握槍朝當鋪掃射，1個彈匣全部擊發之後，少年取下彈匣放進左邊口袋，再從右邊口袋取出另個彈匣裝上，拉下槍機後繼續掃射，子彈全數擊發後回身走回計程車，整個過程態度從容。 #掃射 #少年 #當鋪 #槍手 #衝鋒槍 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。