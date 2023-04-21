新北市土城區四川路某當鋪昨（20）日遭17歲劉姓少年持改造衝鋒槍掃射51槍，犯案後自行攜槍投案，今日新北地院少年法庭裁定收容。今晚有網友在臉書社團《重機車友》PO出劉姓少年開槍過程影像，1位婦人本還想從少年槍手身邊走過，但發現少年正開槍掃射，才急忙轉身躲避。

影片中見劉姓少年雙手握槍朝當鋪掃射，1個彈匣全部擊發之後，少年取下彈匣放進左邊口袋，再從右邊口袋取出另個彈匣裝上，拉下槍機後繼續掃射，子彈全數擊發後回身走回計程車，整個過程態度從容。