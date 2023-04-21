Serrini新歌〈hey there〉MV邀禾浩辰演出。（鑽石娛樂提供）

香港創作歌手樹莉莉（Serrini）近期受邀擔任「香港流行樂團祖師爺」許冠傑的演唱會嘉賓，並於第四十一屆香港電影金像獎頒獎典禮開場表演，更釋出首張國語專輯中的〈hey there〉MV，找來曾演出《等一個人咖啡》、《月老》等作品男演員禾浩辰合作演出，2人在戲中上演激情吻戲，讓首次獻出螢幕初吻的Serrini大喊「我突破舒適圈了」。

MV導演為2人在劇中設計「三觀不正」的感情觀，禾浩辰扮演在香港打拼的已婚台男，透過一段在諮商室的相遇、與同樣心靈破碎的Serrini展開一段婚外戀情。雖然舞台經驗豐富，但與素未謀面的禾浩辰對戲，還要一起滾床單、演吻戲，不免讓Serrini直呼「壓力山大」；不過實際合作後，她大讚禾浩辰專業以及謙和有禮，形容像是上了一堂他的戲劇課。

當Serrini煩惱她不熟悉鏡位、忘記該怎麼回到上一個動作時，禾浩辰也安撫她會有副導協助，成為這次拍攝令人相當安心的存在；不過問到跟他親吻是什麼感覺的時候，Serrini則幽默回應，跟陌生人親吻「就像在親自己手掌一樣」。Serrini預計今年中來台舉辦小巡迴，希望以音樂會友，更多消息請留意Serrini樹莉莉的臉書與IG公告。