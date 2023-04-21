繼上月底在博鰲亞洲論壇引用千年前宋遼和約「澶淵之盟」討論中美關係，美國哈佛大學甘迺迪政府學院創始人、「修昔底德陷阱」提出者艾利森，21日在上海世界會客廳舉行的中國式現代化與世界藍廳論壇之「人文交流互鑒，文明美美與共」分論壇上，又引述約2500年前中國典籍《孫子兵法·九地篇》提到的成語「吳越同舟」。

觀察者網報導，在艾利森看來，在某種程度上，中美不可避免地「既會有激烈競爭，又需要密集合作」。關於如何管控這樣的關係，艾利森認為，可以從中國古代歷史裡汲取智慧。

艾利森透露，最近一位中國同事和他說起孫子關於戰國時期吳越之間的故事。

「吳國人和越國人是死敵，但在船被擊沉後，他們發現與對方單獨在一艘小小的救生船上，兩邊各有一支船槳。然而考慮到船的寬度，誰都無法同時划動左右的雙槳。如果一個人站起來，船就會左搖右晃。」

「所以為了自己能活著到岸邊，吳、越兩個死對頭還是要合作。就像孫子所講的故事，『吳越同舟』，最終上了岸。」

艾利森還認為，未來經營中美關係，必須找到我們的方式來活學活用，從吳越的故事中學習，或者從美蘇競爭中學習如何緩和關係。

據了解，《孫子兵法·九地篇》原文是「夫吳人與越人相惡也，當其同舟而濟，遇風，其相救也如左右手。」 比喻團結互助，同心協力，戰勝困難。

艾利森3月底在海南舉辦的博鰲亞洲論壇，才剛就面對大國競爭，提及中國一段歷史：「千年以前，北宋和遼國締結了一份和平條約，也就是澶淵之盟。對手之間既有競爭又有合作，這給我們留下了很深刻的印象。」