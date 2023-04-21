副總統賴清德獲民進黨提名為 2024 總統候選人，昨( 20 )日在總統府展示百年餅舖與原創漫畫家設計出的「Q版賴清德椪餅」，椪餅上卻印有賴清的的選舉口號「挺台灣TEAM TAIWAN」。國民黨質疑，賴清德已經把總統府當成選舉秀場，公私不分，只想拚自己的政治利益。

賴清德總統競選起跑，本命區台南有商家主動相挺，百年餅舖攜手知名原創漫畫家「蠢羊與奇怪生物」，設計Q版賴清德椪餅，上面還寫著「挺台灣TEAM TAIWAN」。賴清德也在IG上貼出在總統府走廊手拿椪餅的照片，感謝餅舖支持。

國民黨副發言人呂馨煒今( 21 )日表示，賴清德作為副總統，月薪高達 37 萬元，卻在總統府為自己拍攝總統競選影片，拿著繪有自己總統競選宣傳口號的椪餅擺拍，「如此公私不分，對得起辛苦打拚度日的台灣人民？」

呂馨煒痛批，歷數過去民進黨公私不分案例，從總統蔡英文多次在官邸召開「民進黨選對會」討論選情，再到時任行政院長蘇貞昌在官邸找民進黨候選人吃便當，這才是明目張膽的黨政不分。

呂馨煒也呼籲民進黨，不要把公家當成自己家，不要一邊領人民的納稅錢一邊拚自己的選舉，這是對社會最糟糕的錯誤示範。

此次與餅舖合作的漫畫家「蠢羊與奇怪生物」，也並非首次與民進黨合作，此前就曾推出與賴清德合作的「就想跟你賴在一起」Line貼圖，而蠢羊的經紀人就是民進黨立委鄭運鵬的助理韓璟。