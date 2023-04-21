交通部觀光局駐德辦事處邀請歐盟旅行業參訪團訪台，今、明兩天在彰化踩線，彰化縣長王惠美與城觀處長王瑩琦等人於鹿港桂花巷藝術村歡迎踩線團，帶著外國訪客參訪鹿港小鎮、玻璃媽祖廟、八卦山大佛等文化觀光景點，並將在明天體驗大甲媽祖遶境進香的彰化行程。

今天歐洲旅行社踩線團來訪彰化，前往「一府、二鹿、三艋舺」中的鹿港，鹿港擁有很多古蹟景點、人文藝術，有國定古蹟鹿港天后宮及龍山寺，鹿港老街也別具特色。

彰化縣長王惠美解說指出，現在遊客相當多的鹿港鎮桂花巷藝術村，是其在擔任鹿港鎮長時規劃開發，將原為閒置的宿舍群，整建為藝術村，讓許多藝術職人可大展長才，遊客也可來DIY。她還介紹踩線團認識世界唯一的玻璃媽祖廟－台灣護聖宮，並同步推廣彰化其他特色景點及小吃。

明天踩線團的行程將參訪彰化八卦山大佛風景區，中午過後，適逢2023年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香進入彰化縣，也將參與年度國際宗教盛事媽祖遶境活動，體驗這場台灣地表最大的遷移活動。

交通部觀光局駐德國法蘭克福辦事處主任謝長明說，很開心可以帶歐洲旅行社踩線團到臺灣，今明兩天訪彰化觀光，歐洲業者非常喜歡臺灣的傳統文化，尤其是深入民間的民俗文化，也非常喜歡戶外活動，包括騎腳踏車、爬山等等，期許未來有更多國外旅客來訪台灣、中部地區及彰化。

德國業者Mr.Friedrich Binder表示，非常榮幸來到臺灣，看到許多新鮮、特別的事物，尤其是完全不一樣的宗教文化，感覺很新鮮、很特別。