大陸北京國際電影節今（21日）開幕式，許多大咖演員現身力挺，稍早紅毯上女星們爭奇鬥艷，女團THE9出身的女星趙小棠不慎跌倒，裙襬開高衩讓白皙長腿全被看光；趙小棠摔倒後，起身繼續完成紅毯，被大讚應變能力佳，有網友看到她超級高的厚底鞋，也都心疼地說，「難怪會走不好」。

女星趙小棠雖然是唱跳女團出身，近年開始朝戲劇領域發展，今日與《倒數說愛你》劇組一起登上第13屆北京國際電影節開幕式紅毯；趙小棠與主角陳飛宇、周也站在一起外型毫不遜色，一套黑色開高衩禮服襯托出她的高冷氣場，讓人忍不住多看幾眼。

趙小棠在北京國際電影節開幕式紅毯跌倒。（圖／摘自新浪大文娛微博）

不過，趙小棠在走紅毯時，腳步沒踩穩直接摔倒，當下陳飛宇和周也都立刻上前攙扶，而趙小棠裙擺開高衩設計也讓她白皙長腿全被看光，站起來後繼續冷靜沉著地完紅毯，處變不驚的態度被讚爆。事後趙小棠本人也在微博自嘲，「邁著六親不認的步伐，結果摔得……已經在練怎麼穿高跟鞋了」。

許多網友注意到趙小棠腳上穿的是恨天高的厚底鞋，難怪會走到跌倒，紛紛心疼表示，「保持高冷和優雅，另眼相看欸」、「女神保持美美的神情，加上邁步一就氣場十足」、「心疼，腳還好嗎」、「以後多走走紅毯，會越走越好啦」。