應屆畢業生即將投入社會職場，全球人壽為搶得「鮮」機，延續去年服務接班人計畫，持續投入大量資源，透過「海豹部隊」及「通訊處變革轉型」兩大核心專案，全力培養「高產能」業務同仁及「高效能」業務單位，提供財務補助、培訓課程及實務經驗，讓業務通路團隊作為最堅強的後盾。

全球人壽觀察到保險業新鮮人發展初期的困境，為人脈不足導致收入不穩定，無法站穩腳步；加上一般業務單位可能有人力老化，資深業務主管客戶數太多無法全面服務，對於培育新人亦心有餘力不足等問題；雙重因素下，全球人壽持續精進「服務接班人計畫」，包括海豹部隊專案及通訊處變革轉型專案。

其中，海豹部隊專案挑選績優業務員，專注培養服務高資產客戶之高產能業務員，投入由律師、會計師等組成的專業顧問資源，著重法律、稅務等專業知識養成，讓高產能業務員有足夠知識涵養與客戶交流，並可與專業顧問一對一諮詢及協助業務陪訪，提升經營客戶專業化能力，提供客戶超越一般業務員的服務價值，提高成交機會。被挑選為海豹部隊培訓人才的業務員，在培訓過程中也必須不斷達成各種目標，才能持續進階。

同時，專案也與總公司大數據發展處合作，開發出「高資產潛力客戶名單互動模型」，導入業務員行動辦公室系統中，隨時隨地都能精準掌握客戶市場且高效開發。

通訊處變革轉型專案，則是透過種子講師與主管訓練，導入標準化的三大套培訓系統，搭配數位工具運用，掌握新鮮人發展狀況，打造「兩年內新人，整個單位與你一起培養」的正向培訓職場環境，打通ㄧ般新人容易遇到培訓輔導不足、業績成效不彰的任督二脈。

全球人壽特針對新人，制定12個月財務補助計畫以及無上限季超額獎金，於入行第1季的平均月收入就有機會達6萬以上；同時也提供有效客戶契約名單，並在完整的輔導培育SOP機制下，從保險知識課程、績效管理、約訪及拜訪客戶技巧，到面對瓶頸的心理支持，打下紮實的業務行銷能力，朝以3年晉升業務經理、收入達150萬為目標全力衝刺。

展望未來，全球人壽將進一步加強人才培育和發展，落實「服務接班人」服務到位的精神，因應市場的變化和競爭等挑戰，持續以宏觀格局及創新思維，推動業務模式之轉型升級希冀能創造業界最專業、最堅實、最強大的業務團隊。同時，秉持著「因為愛 責任在」的理念，建構客戶永續服務最堅實的基礎。