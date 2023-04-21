氣象局地震資料顯示，今日19時44分花蓮縣近海發生芮氏規模4.5地震，震央位於北緯24.51度、東經121.51度，即在花蓮縣政府南南西方54.7公里處，地震深度17公里，各地最大震度花蓮3級、台東2級、南投、雲林、嘉義、彰化1級。

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