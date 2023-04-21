19：44 花東地區規模4.5地震 最大震度3級 19:502023/04/21 中時新聞網 陳駿碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21日晚間7時許，花東近海發生芮氏規模4.5地震。（圖／氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震資料顯示，今日19時44分花蓮縣近海發生芮氏規模4.5地震，震央位於北緯24.51度、東經121.51度，即在花蓮縣政府南南西方54.7公里處，地震深度17公里，各地最大震度花蓮3級、台東2級、南投、雲林、嘉義、彰化1級。 泰國旅遊有多頂？鄉民曝「這關鍵」海放台灣 勸妻別買房！老公霸氣「送1800萬現金」 網見地點也搖頭 好市多買洗髮精「4瓶被動手腳」 她見液體傻眼：很沒品 #地震 #花蓮 #台東 #芮氏規模 #花東地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中購物節買房、車金額占3成 盧秀燕：研議剔除房產類消費 16:242023/04/21 政治 南投市立圖書館命運多舛 歷3強震拆除6年才籌足經費重建 16:502023/04/21 寶島 日本外海小笠原群島發生規模5.6地震 16:182023/04/21 國際 新北這8區生態水田可申請「薪水」 每公頃最高領7萬 12:572023/04/21 生活 能源轉型發揮效果 龔明鑫：今年數日再生能源發電比例破3成 12:242023/04/21 財經 中信金擔任PCAF亞太區主席 永續年會分享再生能源專案融資經驗 18:142023/04/21 財經 大寮區伍厝自辦重劃案惹議 高市府廢止重劃處分 17:292023/04/21 社會 新北智慧化停車場陸續完工 中和佳和公園地下停車場4／27免費試營運 10:212023/04/21 寶島 《傳產》平均地權條例爭議 賴正鎰：業界、法界研議提釋憲案 11:482023/04/21 財經 侯友宜訪星》國發部長接待 當地媒體連兩天稱2024最可能提名人選 10:202023/04/21 政治 談下半年景氣 龔明鑫：Q2逐漸成長 16:032023/04/21 財經 「NAT GEO RUN國家地理路跑」週末登場！中山警公布交通管制措施 19:082023/04/21 社會 「宏道新竹帝寶」打造全球首座健康智慧城市 獲美國UL簽約認證健康建築 11:572023/04/21 財經 屏東首宗國民法官法案件 越南移工遭毆致死起訴6人 14:452023/04/21 社會 美中對抗太激烈！台商撤離大陸 錢都跑到這了 05:502023/04/21 財經 接任「天下第一檢」檢察長 鄭銘謙：將戮力從公 10:082023/04/21 社會 Global Mall響應「世界地球日」 推廣綠色消費新模式 14:312023/04/21 生活 大陸地區來源所得 應主動辦理綜所稅申報 12:242023/04/21 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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