6月再升息？央行周五（21日）在臉書發文指出，近年台灣積極以供給面措施因應能源及食物價格波動，降低其外溢效果，加以本行採溫和漸進的緊縮貨幣政策，有助抑制通膨預期心理，國內通膨率相對主要國家溫和。

央行表示，去年年台灣CPI年增率為2.95%，遠低於美國、英國、歐元區及南韓，略高於日本；今年4月S&P Global Market Intelligence預測本年台灣CPI年增率為2.05%，較美國、英國、歐元區、南韓及日本等經濟體為低，今年4月IMF的預測為1.92%，也一樣低於上述國家。

此外，近年台灣跟主要國家通膨走勢類似。隨能源等原物料價格回跌，主要國家CPI之商品類價格年增率大多回降，台灣亦由去年3.5%降至今年1~3月之2.4%；但疫後生活正常化，餐飲、旅宿等需求復甦，推升服務類價格，通膨壓力仍在，本行將繼續密切關注。

央行今年3月升息半碼，為去年迄今第五度升息，預測今年通膨率續破2%，CPI和核心CPI年增率預測上修至2.09%，原外界預期3月後將停止升息步伐，但考量當前通膨情勢，物價高居不下，6月可能再度升息。